Grbović odgovorio Brnabić: Em netačno, em glupo

Danas pre 4 sati  |  Vojin Radovanović
Grbović odgovorio Brnabić: Em netačno, em glupo

Predsednik opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović odbacio je današnje stavove predsednice Skuštine Srbije Ane Brnabić koje je iznela na brifingu u Briselu.

Na brifingu, zakazanom pošto je briselska neprofitna organizacija Centar za evropske politike (EPC) otkazala razgovor sa Brnabić, predsednica parlamenta je pobunjene građane, opoziciju i nezavisne medije predstavljala kao glavne krivce za stanje u društvu, a vlast Aleksandra Vučića kao demokratsku, proevropsku i spremnu za dijalog. Grbović je na drtvenoj mreži Iks ocenio taj stav Brnabić kao „em netačan, em glup“. „Jer i da jeste tako, a nije, šta o vlasti govori
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šta je sve Brnabić poručila iz Brisela?

Šta je sve Brnabić poručila iz Brisela?

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBriselAna BrnabićPavle Grbović

Politika, najnovije vesti »

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Radar pre 40 minuta
Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Radar pre 40 minuta
Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

RTK pre 29 minuta
Vučić: Neophodne velike promene pravosudnom sistemu, neće biti lako i brzo

Vučić: Neophodne velike promene pravosudnom sistemu, neće biti lako i brzo

Euronews pre 39 minuta
Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Blic pre 1 sat