Grbović odgovorio Brnabić: Em netačno, em glupo

Predsednik opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović odbacio je današnje stavove predsednice Skuštine Srbije Ane Brnabić koje je iznela na brifingu u Briselu.

Na brifingu, zakazanom pošto je briselska neprofitna organizacija Centar za evropske politike (EPC) otkazala razgovor sa Brnabić, predsednica parlamenta je pobunjene građane, opoziciju i nezavisne medije predstavljala kao glavne krivce za stanje u društvu, a vlast Aleksandra Vučića kao demokratsku, proevropsku i spremnu za dijalog. Grbović je na drtvenoj mreži Iks ocenio taj stav Brnabić kao „em netačan, em glup“. „Jer i da jeste tako, a nije, šta o vlasti govori