UŽIVO Paralelni skupovi za i protiv blokada širom Srbije: Policija na Voždovcu potiskivala građane zbog Vučića, incidenti kod FON-a, u Kraljevu i Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
UŽIVO Paralelni skupovi za i protiv blokada širom Srbije: Policija na Voždovcu potiskivala građane zbog Vučića, incidenti kod…

U više gradova danas ju održani protesti simpatizera Srpske napredne stranke koji se protive blokadama, dok su se u nekim mestima održali i skupovi građana koji podržavaju studente i blokade.

Na trgu Slavija održan je protest „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ na koji su pozvali Asocijacija radničkih kolektiva, sindikata i strukovnih zajednica „Društveni front“, uz podršku studenata više fakulteta u blokadi. Pošto je u više mesta došlo do istovremenih skupova pristalica SNS-a i onih koji podržavaju studentske proteste dogodilo se i nekoliko incidenata. U Kraljevu je jedan muškarac iz kolone pristalica SNS-a fizički nasrnuo na jednog mladića, nakon čega
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) U više gradova u Srbiji skupovi za i protiv blokada: Vučić sa pristalicama na Voždovcu, incidenti u Kraljevu i Novom…

(BLOG) U više gradova u Srbiji skupovi za i protiv blokada: Vučić sa pristalicama na Voždovcu, incidenti u Kraljevu i Novom Sadu

N1 Info pre 2 minuta
Protest Društvenog fronta na Slaviji: Sprečiti privatizaciju Javnih preduzeća

Protest Društvenog fronta na Slaviji: Sprečiti privatizaciju Javnih preduzeća

Nova pre 12 minuta
"Da se pomirimo sa našim sestrama i braćom": Vučić šeta sa građanima na Banjici: "Ovde će biti najveći skup"

"Da se pomirimo sa našim sestrama i braćom": Vučić šeta sa građanima na Banjici: "Ovde će biti najveći skup"

Blic pre 1 sat
VIDEO: Pogledajte kako je policija izgurala građane na Voždovcu da bi prošli Vučić, Dačić i Macut

VIDEO: Pogledajte kako je policija izgurala građane na Voždovcu da bi prošli Vučić, Dačić i Macut

Radio 021 pre 1 sat
Završeni protesti studenata u blokadi i zborova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu: Sve ulice i mostovi ponovo prohodni

Završeni protesti studenata u blokadi i zborova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu: Sve ulice i mostovi ponovo prohodni

Blic pre 2 sata
BLOG UŽIVO Paralelni skupovi za i protiv blokada širom Srbije, Vučić prošetao Banjicom, hapšenja na Voždovcu i u Novom Sadu…

BLOG UŽIVO Paralelni skupovi za i protiv blokada širom Srbije, Vučić prošetao Banjicom, hapšenja na Voždovcu i u Novom Sadu

Nova pre 2 sata
Današnji protesti u Nišu: Bakljada pristalica SNS-a i tišina za žrtve novosadske tragedije

Današnji protesti u Nišu: Bakljada pristalica SNS-a i tišina za žrtve novosadske tragedije

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNSSindikatTwitterKraljevo

Politika, najnovije vesti »

DSK otvara izbornu kampanju sloganom „Pokušali su da nas spreče, ali se ne zaustavljamo“

DSK otvara izbornu kampanju sloganom „Pokušali su da nas spreče, ali se ne zaustavljamo“

Danas pre 18 minuta
Čeku: Samoopredeljenje će se angažovati da Priština bude po meri građanina

Čeku: Samoopredeljenje će se angažovati da Priština bude po meri građanina

Danas pre 18 minuta
Ponoš: Sankcije za političare i policajce su prava mera, vojna parada za Vučićev lični imidž

Ponoš: Sankcije za političare i policajce su prava mera, vojna parada za Vučićev lični imidž

Danas pre 2 sata
"Pevaj, Srbijo": Vučević se oglasio o skupovima protiv blokada: Pobedili smo obojenu revoluciju

"Pevaj, Srbijo": Vučević se oglasio o skupovima protiv blokada: Pobedili smo obojenu revoluciju

Blic pre 2 sata
Mup: o skupovima protiv blokada: "u 125 mesta okupilo se 144.000 ljudi, najviše na Voždovcu"

Mup: o skupovima protiv blokada: "u 125 mesta okupilo se 144.000 ljudi, najviše na Voždovcu"

Blic pre 3 sata