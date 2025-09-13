UŽIVO Paralelni skupovi za i protiv blokada širom Srbije: Policija na Voždovcu potiskivala građane zbog Vučića, incidenti kod FON-a, u Kraljevu i Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

U više gradova danas ju održani protesti simpatizera Srpske napredne stranke koji se protive blokadama, dok su se u nekim mestima održali i skupovi građana koji podržavaju studente i blokade.

Na trgu Slavija održan je protest „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ na koji su pozvali Asocijacija radničkih kolektiva, sindikata i strukovnih zajednica „Društveni front“, uz podršku studenata više fakulteta u blokadi. Pošto je u više mesta došlo do istovremenih skupova pristalica SNS-a i onih koji podržavaju studentske proteste dogodilo se i nekoliko incidenata. U Kraljevu je jedan muškarac iz kolone pristalica SNS-a fizički nasrnuo na jednog mladića, nakon čega