Bolji uslovi za vožnju nego prethodnih dana AMSS objašnjava šta se dešava na srpskim putevima

Manji broj putničkih vozila na auto-putevima u drugom vikendu septembra donosi uobičajeno vreme zadržavanja na putničkim terminalima srpskih graničnih prelaza, što nagoveštava kraj letnje turističke sezone ali i olakšava vožnju na najfrekventnijim putnim pravcima kroz zemlju, navodi se u saopštenju AMSS.

Uslovi za vožnju su u odnosu na prethodne dane bolji, navodi AMSS i dodaje da jedino u košavskom području zbog pojačanog vetra vožnja može biti napornija. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima graničnih prelaza, ni na ulasku, ni na izlasku iz Srbije, nema zadržavanja. Na