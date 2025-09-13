Sinančević nije uspeo da se plasira u finale na Svetskom prvenstvu, izmaklo za 21 centimentar: Nije bio moj dan, očekivao sam mnogo više

Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale bacanja kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Srpski rekorder sa 21,88 metara tako nije uspeo da se umeša u borbu za odličja. Reprezentativac Srbije je u posledenjem hicu bacio 20,18 metara, ali to nažalost nije bilo dovoljno da uđe među 12 najboljih. Za prolaz u borbu za medalje trebalo je da se baci 21 centimetar više. Osvojio je 16. mesto, dok je kao poslednji u borbu za medalje ušao Poljak Konrad Bukovjecki sa 20,38 metara. Armin je u prva dva hica prestupio, treći je bio sasvim solidan, međutim nedovoljan