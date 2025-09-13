Sinančević nije uspeo da se plasira u finale na Svetskom prvenstvu, izmaklo za 21 centimentar: Nije bio moj dan, očekivao sam mnogo više

Dnevnik pre 2 sata
Sinančević nije uspeo da se plasira u finale na Svetskom prvenstvu, izmaklo za 21 centimentar: Nije bio moj dan, očekivao sam…

Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale bacanja kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Srpski rekorder sa 21,88 metara tako nije uspeo da se umeša u borbu za odličja. Reprezentativac Srbije je u posledenjem hicu bacio 20,18 metara, ali to nažalost nije bilo dovoljno da uđe među 12 najboljih. Za prolaz u borbu za medalje trebalo je da se baci 21 centimetar više. Osvojio je 16. mesto, dok je kao poslednji u borbu za medalje ušao Poljak Konrad Bukovjecki sa 20,38 metara. Armin je u prva dva hica prestupio, treći je bio sasvim solidan, međutim nedovoljan
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sinančević bez plasmana u finale SP

Sinančević bez plasmana u finale SP

Sportski žurnal pre 40 minuta
Sinančević: "Nije bio moj dan!"

Sinančević: "Nije bio moj dan!"

Sportske.net pre 50 minuta
Ništa od finala: Sinančević se neće boriti za medalju na Svetskom prvenstvu!

Ništa od finala: Sinančević se neće boriti za medalju na Svetskom prvenstvu!

Hot sport pre 2 sata
Armin Sinančević bez plasmana u finale u bacanju kugle

Armin Sinančević bez plasmana u finale u bacanju kugle

Politika pre 1 sat
Srbiji se (još) nije razdanilo u „zemlji izlazećeg sunca“ – dame na potezu

Srbiji se (još) nije razdanilo u „zemlji izlazećeg sunca“ – dame na potezu

Sputnik pre 2 sata
Sinančević bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Sinančević bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 2 sata
Počelo Svetsko prvenstvo u atletici, Srbiju predstavlja šest takmičara

Počelo Svetsko prvenstvo u atletici, Srbiju predstavlja šest takmičara

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoTokioArmin SinančevićTokijo

Sport, najnovije vesti »

Pešić: 'Vreme je za nekog novog selektora'

Pešić: 'Vreme je za nekog novog selektora'

BBC News pre 26 minuta
Srbija se u "Čairu" uzda u braću Sabanov, Turska pred ispadanjem (12.00, RTS3)

Srbija se u "Čairu" uzda u braću Sabanov, Turska pred ispadanjem (12.00, RTS3)

RTS pre 0 minuta
Ozvaničen odlazak Šerifa iz Zvezde: "Hvala, Šeki"

Ozvaničen odlazak Šerifa iz Zvezde: "Hvala, Šeki"

Sportske.net pre 20 minuta
Bađo progovorio: „Fauliran sam pre prvog gola Pafosa!“

Bađo progovorio: „Fauliran sam pre prvog gola Pafosa!“

Hot sport pre 0 minuta
Ko posle Pešića? Ovo su kandidati za selektora Srbije

Ko posle Pešića? Ovo su kandidati za selektora Srbije

Vesti online pre 10 minuta