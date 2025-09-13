AMSS: Manje gužve na putevima krajem letnje turističke sezone, bez zadržavanja na graničnim prelazima

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
AMSS: Manje gužve na putevima krajem letnje turističke sezone, bez zadržavanja na graničnim prelazima

Manji broj putničkih vozila na auto-putevima u ovom drugom vikendu septembra donosi uobičajeno vreme zadržavanja na putničkim terminalima srpskih graničnih prelaza, što nagoveštava kraj letnje turističke sezone ali i olakšava vožnju na najfrekventnijim putnim pravcima kroz zemlju, navodi se u saopštenju AMSS.

Uslovi za vožnju su u odnosu na predhodne dane bolji, navodi AMSS i dodaje da jedino u košavskom području zbog pojačanog vetra vožnja može biti napornija. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima graničnih prelaza (PMV), ni na ulasku, ni na izlasku iz Srbije, nema zadržavanja.
