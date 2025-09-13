Ništa od finala: Sinančević se neće boriti za medalju na Svetskom prvenstvu!

Nažalost nije uspeo da se domogne završnice Armin Sinančević ostao je bez plasmana u finale Svetskog prvenstva u Tokiju, završivši kvalifikacije na 16. mestu sa hitcem od 20,18 m.

Na prethodnom SP-u Sinančević je završio deveti, dok su ovoga puta normu od 21,35 m ispunili Tom Volš (21,74), Adrijan Piperi (21,47) i Rajan Krauzer (21,37). Pored njih, u finale su se plasirali i Konrad Bukovjecki (Poljska), Viktor Peterson (Švedska), Skot Linkoln (Velika Britanija), Leonardo Fabri (Italija), Čukvuebuka Kornel Enekveči (Nigerija), Džoš Avotunde (SAD), Uzijel Munjoz (Meksiko), Tomaš Stanek (Češka) i Markus Tomsen (Norveška). Sinančević je uprkos