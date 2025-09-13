Eksplozija gasa u Madridu: Povređeno najmanje 25 ljudi (video)

Broj povređenih u eksploziji gasa u baru u naselju Puente de Valjekas u Madridu porastao je na 25, od kojih je troje ljudi teško povređeno.

Do eksplozije je došlo oko 15 sati po lokalnom vremenu u ulici Manuel Maroto, i to u baru koji se nalazi unutar stambene zgrade. Eksplozija je urušila deo susednog ulaza i jedan od zidova bara. Na licu mesta je 13 pripadnika Civilne zaštite u 17 vatrogasaca iz Gradskog veća Madrida. Policija je zatvorila ulicu, a pripadnici hitnih službi i dalje raščišćavaju mesto eksplozije. Kurir.rs/Agencije