Kameni beleg donet sa prve linije fronta na Kajmakčalanu: Osveštava se mala crkva velikog imena u srpskom selu na obroncima Suvobora (foto)

Na obroncima Suvobora nikla je mala crkva, ali velikog imena i to će za sve meštane, ali i sve Srpkinje i Srbe biti veoma važno mesto. - U nedelju u 11h u selu Koštunići, opet će se pisati istorija srpskog naroda.

Pozvani su svi oni koji poštuju muku i hrabrost svojih đedova, generacija koje su krvlju pisale istoriju zavičaja i otadžbine. Nedelja 14. septembar kod novog hrama Hristovog Vaskrsenja, u Koštunićima, u slavu i čast naših predaka podiže se i osveštava ovo znamenje. Kameni beleg je donet sa prve linije fronta na Kajmakčalanu, rekao je za RINU Gvozden Nikolić iz Koštunića. Suvoborski breg, Krševita glavica, Gajevi, na obroncima Suvobora, biće mesto okupljanja