Ovaj put nam drama baš nije bila potrebna! Srbija protiv Turske imala i sreće...

Kurir pre 46 minuta
Ovaj put nam drama baš nije bila potrebna! Srbija protiv Turske imala i sreće...

Iako neosporno karijerni stručnjaci za dubl, braća Ivan (217. na ATP listi) i Matej Sabanov (181.) su protiv turskog tandema Kirkin (479.) i Azkara (551.) bili na velikim iskušenjima tokom skoro celog trajanja meča – pa se pitanje “da li je to moglo biti očekivano” ispostavilo kao potpuno umesno.

Iako je jasno da je najstarije timsko sportsko takmčenje na svetu, u kome pritisak emotivnog doživljaja nastupa “pod zastavom” stvara često ekstremne reakcije čak i kod iskusnih profesionalaca – srpski tim je imao i pristojnu količinu sportske sreće da se izbegne rezultatski zaostatak od nominalnog autsajdera Turske sa 2:1 posle meča dublova u sred Niša. Ako se u slučaju Hamada Međedovića drama protiv Jenkija Erela (# 433.) može (za sada) svrstati u kategoriju
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Južne vesti pre 26 minuta
Debitant Đurić pao posle drame: Turska osvojila utešni bod u Nišu

Debitant Đurić pao posle drame: Turska osvojila utešni bod u Nišu

Nova pre 11 minuta
Braća Sabanov: Nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe

Braća Sabanov: Nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe

Sportski žurnal pre 6 minuta
Srbija "počistila" Tursku u Dejvis kupu, preokret braće Sabanov stavio tačku

Srbija "počistila" Tursku u Dejvis kupu, preokret braće Sabanov stavio tačku

RTS pre 1 sat
Srbija pobedila Tursku

Srbija pobedila Tursku

Vesti online pre 1 sat
Bravo, momci: Ivan i Matej Sabanov doneli Srbiji opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa

Bravo, momci: Ivan i Matej Sabanov doneli Srbiji opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa

Večernje novosti pre 56 minuta
Teniseri Srbije obezbedili ostanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa

Teniseri Srbije obezbedili ostanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišDejvis KupATPATP listaTurskasrbija

Sport, najnovije vesti »

Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Južne vesti pre 26 minuta
Dortmund sve bolji, briljantan preokret Frajburga protiv "švaba", Lajpcig slavio bez Srba

Dortmund sve bolji, briljantan preokret Frajburga protiv "švaba", Lajpcig slavio bez Srba

Sportske.net pre 1 minut
Blagojević o katastrofi Srbije protiv Engleske: Kao navijač sam bio razočaran posle utakmice

Blagojević o katastrofi Srbije protiv Engleske: Kao navijač sam bio razočaran posle utakmice

Danas pre 11 minuta
Srbija ispala zbog ovog pravila, sada se iznenada naknadno menja?! Evropska javnost povela veliku diskusiju!

Srbija ispala zbog ovog pravila, sada se iznenada naknadno menja?! Evropska javnost povela veliku diskusiju!

Hot sport pre 16 minuta
Ko bi drugi nego - Rajan! Nastavlja se dominacija Krauzera! Amerikanac osvojio zlato u bacanju kugle na SP

Ko bi drugi nego - Rajan! Nastavlja se dominacija Krauzera! Amerikanac osvojio zlato u bacanju kugle na SP

Kurir pre 31 minuta