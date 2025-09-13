Ovaj put nam drama baš nije bila potrebna! Srbija protiv Turske imala i sreće...

Iako neosporno karijerni stručnjaci za dubl, braća Ivan (217. na ATP listi) i Matej Sabanov (181.) su protiv turskog tandema Kirkin (479.) i Azkara (551.) bili na velikim iskušenjima tokom skoro celog trajanja meča – pa se pitanje “da li je to moglo biti očekivano” ispostavilo kao potpuno umesno.

Iako je jasno da je najstarije timsko sportsko takmčenje na svetu, u kome pritisak emotivnog doživljaja nastupa “pod zastavom” stvara često ekstremne reakcije čak i kod iskusnih profesionalaca – srpski tim je imao i pristojnu količinu sportske sreće da se izbegne rezultatski zaostatak od nominalnog autsajdera Turske sa 2:1 posle meča dublova u sred Niša. Ako se u slučaju Hamada Međedovića drama protiv Jenkija Erela (# 433.) može (za sada) svrstati u kategoriju