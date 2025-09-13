Branko Đurić izgubio od Arde Askare, teniseri Srbije savladali Tursku sa 3:1

Srbiju sledeće godine očekuju kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa

Srpski teniser Branko Đurić izgubio je danas u Nišu od Turčina Arde Askare rezultatom 7:5, 6:7 (3:7), 10:7 u četvrtom meču Svetske grupe I Dejvis kupa. Teniseri Srbije su ranije danas posle dubla došli do treće pobede protiv Turske pa je tako duel dve reprezentacije završen sa 3:1 u korist Srbije. - Nisam pokazao igru koju pokazujem na šljaci, ali nije opravdanje podloga, jer sam imao dovoljno vremena da se prilagodim. Veoma mi znači to što sam debitovao, imao