Sportski žurnal pre 30 minuta
Branko Đurić izgubio od Arde Askare, teniseri Srbije savladali Tursku sa 3:1

Srbiju sledeće godine očekuju kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa

Srpski teniser Branko Đurić izgubio je danas u Nišu od Turčina Arde Askare rezultatom 7:5, 6:7 (3:7), 10:7 u četvrtom meču Svetske grupe I Dejvis kupa. Teniseri Srbije su ranije danas posle dubla došli do treće pobede protiv Turske pa je tako duel dve reprezentacije završen sa 3:1 u korist Srbije. - Nisam pokazao igru koju pokazujem na šljaci, ali nije opravdanje podloga, jer sam imao dovoljno vremena da se prilagodim. Veoma mi znači to što sam debitovao, imao
Matej Sabanov nakon pobede nad turskom: Mnogo je lepo biti deo ove reprezentacije

Braća Sabanov: Nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe

Teniseri Srbije pobedili Tursku - Troicki zadovoljan: Svi su bili mnogo rasterećeniji jer nije Novak tu

„Zemunci“ na pab kvizu i kanter – ovako Srbi grade timski duh u reprezentaciji

Teniseri Srbije savladali Tursku sa 3:1, Đurić poražen od Askare

Troicki posle pobede nad Turskom: Igrači su delovali mnogo opuštenije bez Novaka

Teniseri Srbije pobedili Tursku 3:1, Troicki zadovoljan ponašanjem ekipe

