Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Sve se može kad se ljudi slože - čuvena je izreka.

E pa ono u čemu se planinarski prijatelji svi ko jedan ujedinili i na krilima vere u svojoj misiji uspeli, jeste podizanje najvišeg pravoslavnog simbola u Srbiji. Naime, kako prenosi Instagram stranica Srbiju upoznaj, na Stolovima iznad Кraljeva, na vrhu Usovica na 1.375 metara krst visok 33 metra podseća na Hristove zemaljske godine. Planinarski prijatelji put od Кamenice do samog vrha prozvali su Put krsta. Svaki korak je tiši, a vidik širi sa svakom kapljom