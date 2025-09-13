Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Kurir pre 1 minut  |  Srbiju upoznaj
Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Sve se može kad se ljudi slože - čuvena je izreka.

E pa ono u čemu se planinarski prijatelji svi ko jedan ujedinili i na krilima vere u svojoj misiji uspeli, jeste podizanje najvišeg pravoslavnog simbola u Srbiji. Naime, kako prenosi Instagram stranica Srbiju upoznaj, na Stolovima iznad Кraljeva, na vrhu Usovica na 1.375 metara krst visok 33 metra podseća na Hristove zemaljske godine. Planinarski prijatelji put od Кamenice do samog vrha prozvali su Put krsta. Svaki korak je tiši, a vidik širi sa svakom kapljom
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Ova opština u Srbiji leži na arheološkom blagu: Jarmovac i Jagat obavijeni misterijom, a "pribojska princeza" privlači najveću…

Ova opština u Srbiji leži na arheološkom blagu: Jarmovac i Jagat obavijeni misterijom, a "pribojska princeza" privlači najveću pažnju (foto)

Kurir pre 25 minuta
Studentski protest „Mladost je snaga“ večeras na Trgu kralja Aleksandra u Nišu

Studentski protest „Mladost je snaga“ večeras na Trgu kralja Aleksandra u Nišu

Južne vesti pre 1 sat
"Lista smena će da bude dugačka": Vučić: "Vi ste me promenili i naterali da počnem da razmišljam na drugačiji način"

"Lista smena će da bude dugačka": Vučić: "Vi ste me promenili i naterali da počnem da razmišljam na drugačiji način"

Blic pre 1 dan
Šumsko gazdinstvo obezbeđuje ogrevno drvo po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva

Šumsko gazdinstvo obezbeđuje ogrevno drvo po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva

Plus online pre 1 dan
Tužna vest za Gornji Milanovac: Preminuo čuveni Jovan Tomović - privredni mag i čovek koji je zaslužan za početak proizvodnje…

Tužna vest za Gornji Milanovac: Preminuo čuveni Jovan Tomović - privredni mag i čovek koji je zaslužan za početak proizvodnje Eurokrema u Srbiji

RINA pre 1 dan
Najezda pacova u ovom srpskom gradu Građani u strahu od opasnih bolesti Opština krenula u rat s glodarima, ali... Javio se…

Najezda pacova u ovom srpskom gradu Građani u strahu od opasnih bolesti Opština krenula u rat s glodarima, ali... Javio se novi problem

Dnevnik pre 1 dan
Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

RTS pre 2 sata

Ključne reči

KraljevosrbijaKrst

Regioni, najnovije vesti »

Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Podignut najviši pravoslavni simbol u Srbiji: Krst od čelika visok čak 33 metra na vrhu Usovica kod Kraljeva (video)

Kurir pre 1 minut
Studentski protest „Mladost je snaga“ večeras na Trgu kralja Aleksandra u Nišu

Studentski protest „Mladost je snaga“ večeras na Trgu kralja Aleksandra u Nišu

Južne vesti pre 1 sat
Ova opština u Srbiji leži na arheološkom blagu: Jarmovac i Jagat obavijeni misterijom, a "pribojska princeza" privlači najveću…

Ova opština u Srbiji leži na arheološkom blagu: Jarmovac i Jagat obavijeni misterijom, a "pribojska princeza" privlači najveću pažnju (foto)

Kurir pre 25 minuta
Dva miliona dinara za vešeraj: Podrška vrtiću "Crvenkapa" u Malom Zvorniku

Dva miliona dinara za vešeraj: Podrška vrtiću "Crvenkapa" u Malom Zvorniku

Kurir pre 26 minuta
10 minuta: Neviđene fotografije i detalji iz života glumačke legende Dragomira Bojanića Gidre

10 minuta: Neviđene fotografije i detalji iz života glumačke legende Dragomira Bojanića Gidre

RTK pre 1 sat