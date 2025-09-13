Završena se sezona na otvorenom bazenu: Od danas kupanje na zatvorenim bazenima Spensa, ovo su cene

Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina" obaveštava javnost da se završila sezona kupanja na otvorenom bazenu Spensa. „Od subote, 13. septembra našim korisnicima će biti na raspolaganju zatvoreni bazeni po nepromenjenom rasporedu građanskih smena i cenama“, saopšteno je.

Građanima će biti dostupne brojne smene tokom radnih dana i vikenda, a posebno su osmišljene i smene za poslovne ljude. Radnim danima program za poslovne ljude počinje od 06.00 do 07.30 časova, dok ostale smene za građane traju: 09.30–11.00, 11.30–13.00, 16.30–18.00 i 19.30–21.00 čas. Vikendom će bazeni biti otvoreni u sledećim terminima: 09.00–10.30, 11.30–13.00, 14.00–15.30, 16.30–18.00 i 19.00–20.30 časova. Cene ulaznica su prilagođene različitim kategorijama