Žena ubijenog Čarlija Kirka poslala poruku njegovim neprijateljima: "Nemate pojma šta ste upravo pokrenuli širom ove zemlje" (foto/video)

Erika Kirk, udovica pokojnog Čarlija Kirka, održala je emotivan govor u čast svog supruga i poručila da njegova misija neće prestati, na skupu u sedištu organizacije Turning Point USA u petak, piše Foks njuz.

To je bilo njeno prvo javno obraćanje posle atentata na njenog supruga u sredu na Univerzitetu Juta veli. - Svima koji me večeras slušate širom Amerike, pokret koji je moj suprug stvorio neće umreti - rekla je Kirkova. - Neće. Odbijam da dozvolim da se to desi. Niko nikada neće zaboraviti ime mog supruga. I ja ću se pobrinuti za to. Postaće jači. Hrabriji. Glasniji i veći nego ikada. Misija mog supruga neće prestati. Ni na trenutak. Glas mog supruga ostaće i