Šta je pisalo na čaurama iz puške ubice Čarlija Kirka? Simboli strelica, stihovi pesme i jedan natpis koji možda otkriva motiv…

Čovek optužen da je usmrtio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka identifikovan je kao Tajler Robinson (22), rodom iz Jute, saopštile su vlasti.

Robinson je uhapšen 12. septembra nakon što ga je član porodice prepoznao na snimcima nadzornih kamera, što su istražitelji opisali kao ključni trenutak u okončanju potrage širom zemlje. Taj član porodice, kako se navodi, bio je Robinsonov otac, koji ga je ohrabrio da se preda. Potom je kontaktirao porodičnog prijatelja koji je obavestio šerifovu kancelariju, izvestio je CBS Njuz pozivajući se na izvore iz policije. Na konferenciji za medije, FBI nije želeo da