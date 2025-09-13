Šta je pisalo na čaurama iz puške ubice Čarlija Kirka? Simboli strelica, stihovi pesme i jedan natpis koji možda otkriva motiv

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Šta je pisalo na čaurama iz puške ubice Čarlija Kirka? Simboli strelica, stihovi pesme i jedan natpis koji možda otkriva motiv…

Čovek optužen da je usmrtio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka identifikovan je kao Tajler Robinson (22), rodom iz Jute, saopštile su vlasti.

Robinson je uhapšen 12. septembra nakon što ga je član porodice prepoznao na snimcima nadzornih kamera, što su istražitelji opisali kao ključni trenutak u okončanju potrage širom zemlje. Taj član porodice, kako se navodi, bio je Robinsonov otac, koji ga je ohrabrio da se preda. Potom je kontaktirao porodičnog prijatelja koji je obavestio šerifovu kancelariju, izvestio je CBS Njuz pozivajući se na izvore iz policije. Na konferenciji za medije, FBI nije želeo da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Žena ubijenog Čarlija Kirka ne može da dođe k sebi! Erika u suzama pala na kovčeg, rida i proklinje zločince! Najavljuje…

Žena ubijenog Čarlija Kirka ne može da dođe k sebi! Erika u suzama pala na kovčeg, rida i proklinje zločince! Najavljuje žestoku borbu! (foto/video)

Kurir pre 13 minuta
"Tajlere, jesi li to: Ti?" Kako je očeva intuicija dovela do osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka: Izneti dokazi zbog kojih…

"Tajlere, jesi li to: Ti?" Kako je očeva intuicija dovela do osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka: Izneti dokazi zbog kojih se Robinsonu sprema smrtna presuda

Blic pre 59 minuta
Supruga Čarlija Kirka: "Krik ove udovice odjekivaće svetom kao bojni poklič" FOTO/VIDEO

Supruga Čarlija Kirka: "Krik ove udovice odjekivaće svetom kao bojni poklič" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Šta se zna o Tajleru Robinsonu, osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka?

Šta se zna o Tajleru Robinsonu, osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka?

Danas pre 2 sata
Šta znamo o osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka: Pojavljuju se detalji iz prošlosti Tajlera Robinsona

Šta znamo o osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka: Pojavljuju se detalji iz prošlosti Tajlera Robinsona

Nedeljnik pre 2 sata
Poslednji pozdrav erike sa čarlijem kirkom Neutešna udovica grca u suzama, njene reči probadaju dušu (foto)

Poslednji pozdrav erike sa čarlijem kirkom Neutešna udovica grca u suzama, njene reči probadaju dušu (foto)

Alo pre 1 sat
Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

BBC News pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FBI

Svet, najnovije vesti »

"Uvešću sankcije Rusiji samo pod ovim uslovima": Šta se krije u Trampom pismu NATO-u i "svim zemljama sveta"

"Uvešću sankcije Rusiji samo pod ovim uslovima": Šta se krije u Trampom pismu NATO-u i "svim zemljama sveta"

Blic pre 3 minuta
Tramp: Sankcije Rusiji samo ako zemlje NATO-a prestanu da kupuju naftu od Rusije

Tramp: Sankcije Rusiji samo ako zemlje NATO-a prestanu da kupuju naftu od Rusije

RTV pre 29 minuta
"Nije samo pitanje reči, već i ratničkog duha": Tramp menja naziv Direktorata za odbranu u Direktorat za rat

"Nije samo pitanje reči, već i ratničkog duha": Tramp menja naziv Direktorata za odbranu u Direktorat za rat

N1 Info pre 13 minuta
Tramp otkriva pod kojim uslovima bi uveo ozbiljne sankcije Rusiji

Tramp otkriva pod kojim uslovima bi uveo ozbiljne sankcije Rusiji

Sputnik pre 29 minuta
Tramp spreman da uvede nove sankcije Rusiji, ali pod jednim uslovom

Tramp spreman da uvede nove sankcije Rusiji, ali pod jednim uslovom

Danas pre 4 minuta