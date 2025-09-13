Real Madrid sa igračem manje uspeo da uzme tri boda Sosijedadu

Fudbaleri Real Madrida pobedili su u gostima ekipu Real Sosijedada 2:1 u utakmici četvrtog kola španske Primere.

Izabranici Ćabija Alonsa uspeli su da zabeleže četvrti trijumf u sezoni. Madriđani su poveli rano. U 12. minutu strelac za gostujući tim bio je Kilijan Mbape. Francuz je u 44. minutu upisao i asistenciju, kada je prodro po levoj strani i pronašao Ardu Gulera, koji je udvostručio prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se u 32. minutu, kada je Din Hujsen dobio direktan crveni karton, što je znatno otežalo nastavak meča za gostujući tim. U drugom poluvremenu, u 56.