Milosavljević igrač utakmice, navijači Bornmuta oduševljeni

Veljko Milosavljević nije mogao da zamisli bolji debi za Bornmut.

Momak koji je prakitčno pre dve nedelje prešao iz redova Crvene zvezde u premijerligaški klub je samo tri dana po dolasku u Englesku dobio šansu da debituje, i to u startnih 11! Iskoristio je šansu na najbolji mogući način. Milosavljević, ne samo da je odigrao 90 minuta, već je bio najbolji na terenu i poneo epitet igrača utakmice. Bornmut je slavio 2:1 protiv neugodnog Brajtona, a mladi srpski štoper bio je izuzetan. Srpski Bornmut odneo ceo plen, Lukić namestio