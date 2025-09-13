Milosavljević igrač utakmice, navijači Bornmuta oduševljeni

Milosavljević igrač utakmice, navijači Bornmuta oduševljeni

Veljko Milosavljević nije mogao da zamisli bolji debi za Bornmut.

Momak koji je prakitčno pre dve nedelje prešao iz redova Crvene zvezde u premijerligaški klub je samo tri dana po dolasku u Englesku dobio šansu da debituje, i to u startnih 11! Iskoristio je šansu na najbolji mogući način. Milosavljević, ne samo da je odigrao 90 minuta, već je bio najbolji na terenu i poneo epitet igrača utakmice. Bornmut je slavio 2:1 protiv neugodnog Brajtona, a mladi srpski štoper bio je izuzetan. Srpski Bornmut odneo ceo plen, Lukić namestio
