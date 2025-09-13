Sunčano i toplo, sutra promena vremena

Pretežno sunčano vreme u većem delu zemlje, samo će na istoku ujutru biti oblačno, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.

Ujutru, po kotlinama i rečnim dolinama, mestimično kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na istoku Srbije ujutru i pre podne oblačno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen. Sutra se očekuje oblačno i kišovito vreme, mestimično s grmljavinom.