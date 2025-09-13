Teniseri Srbije savladali Tursku sa 3:1, Đurić poražen od Askare

RTS pre 3 sata
Srpski teniser Branko Đurić izgubio je u Nišu od Turčina Arde Askare rezultatom 2:1, po setovima 7:5, 6:7 (3:7), 10:7 u četvrtom meču Svetske grupe 1 Dejvis kupa. Srbija je izborila plasman u kvalifikacije za Svetsku grupu Dejvis kupa.

Branko Đurić i Arda Askara odigrali su poslednji meč u duelu Srbije i Turske u okviru Svetske grupe 1 Dejvis kupa. Kecmanović i Međedović su, posle pobeda u singlu, ostavili meč-loptu braći blizancima Ivanu i Mateju Sabanovu. Srbija je posle dubla, došla do trećeg boda protiv Turske, te je duel dve reprezentacije završen sa 3:1. "Nisam pokazao igru koju pokazujem na šljaci, ali nije opravdanje podloga, jer sam imao dovoljno vremena da se prilagodim. Veoma mi znači
