Mask pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta usled masovnih protesta u Londonu

Mask pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta usled masovnih protesta u Londonu

Američki preduzetnik Ilon Mask pozvao je na raspuštanje britanskog parlamenta i vanredne izbore usled današnjih masovnih protesta u britanskoj prestonici.

Prema njegovim rečima, Britanija pati zbog nekontrolisanih migracija, birokratije i ograničenja slobode govora. Ranije danas, više od 100.000 ljudi okupilo se danas u centru Londona na maršu koji je organizovao aktivista Tomi Robinson, a održan je i kontraprotest aktivista protiv rasizma. U jednom trenutku došlo je i do sukoba demonstranata sa policijom. Londonska policija procenjuje da na antimigrantskim demonstracijama "Ujedinimo kraljevstvo" učestvuje oko
