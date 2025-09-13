Smrtna kazna za ubicu Čarlija Kirka? Tramp pozvao da atentatora smaknu po kratkom postuku i to na ovaj način (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Smrtna kazna za ubicu Čarlija Kirka? Tramp pozvao da atentatora smaknu po kratkom postuku i to na ovaj način (foto)

OSUMNjIČENI za ubistvo Čarlija Kirka, Tajler Robinson, mogao bi da bude pogubljen pred streljačkim vodom, ali postupak bi mogao da potraje godinama, piše list San.

Foto: Američka policija Američki predsednik Donald Tramp više puta je pozivao na "brzo suđenje" kako bi se ubrzao američki pravosudni sistem, posle atentata na Čarlija Kirka i ubistva Ukrajinke Irine Zarutske. Tajler Robinson (22) nalazi se u pritvoru posle burne policijske potrage u Juti. Očekuje se da će biti optužen za teško ubistvo, a Tramp je pozvao da mu se izrekne smrtna kazna. Policija tvrdi da je bivši student iz Jute priznao ocu da je pucao u Trampovog
