Haos, baklje i štangle u Subotici - tuča navijača Zvezde i Partizana VIDEO

B92 pre 22 minuta
Velika tuča navijača Crvene zvezde i Partizana viđena je u Subotici u nedelju uveče.

Na snimcima se vidi veliki broj navijača koji ulaze u sukob sa bakljama i štanglama. Kako navode očevici, veliki broj navijača crveno-belih je nasrnuo na navijače Partizana. Crno-beli su u Subotici igrali meč Superlige Srbije, u kojoj su slavili sa 5:2. Nešto ranije u Beogradu, Zvezda je deklasirala Železničar rezultatom 7:1. Naredne sedmice je i derbi u Humskoj. U subotu će Partizan dočekati Zvezdu.
Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanSuboticaSuperligaderbi

