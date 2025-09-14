Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC vesti na srpskom

Za titulu košarkaškog vladara Evrope boriće se Nemačka i Turska. Hit šampionata, Finska, ima priliku da napravi najveći uspeh u istoriji.

Može biti samo jedan, čuvena je replika iz filma Gorštak (Highlander).

Sada, posle tri nedelje, znamo da će taj jedan biti Nemačka ili Turska, jedine dve neporažene ekipe na Evropskom prvenstvu u košarci.

Za bronzanu medalju boriće se ekipa Finske, najveći hit Evrobasketa 2025. i Grčka, koja je 'nestala' u polufinalnoj utakmici protiv Turske.

Najavu finalne utakmice i borbe za bronzu pročitajte OVDE.

Da će Evropa dobiti novog košarkaškog vladara znali smo još pre 10-ak dana pošto je dosadašnji šampion, Španija, ispala već u grupnoj fazi.

Podmlađeni tim 'crvene furije' gubio je u odlučujućoj utakmici u grupi protv Grčke 15 poena razlike, vratio se, preokrenuo, ali je u finišu napravio sijaset grešaka, uz katastrofalna izvođenja slobodnih bacanja i završio je takmičenje.

Španija je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

I Francuzi su rano ostali bez prilike da se ponovo bore za evropsku krunu jer ih je u osmini finala šokirala Gruzija.

A Srbija, koja je ubrajana u jednog od favorita za zlavnu medalju, ispala je u osmini finala od Finske, što je takođe bilo prvoklasno iznenađenje.

U prethodne tri nedelje, direktno iz Letonije izveštavali su BBC novinari Dejana Vukadinović, Slobodan Maričić, Nemanja Mitrović, koji se malo švrćkao i po Litvaniji, i Grujica Andrić.

Dejana i Slobodan vodili su vas kroz Rigu i njene gastronomske specijalitete, svedočili povredi kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, nastavio je Nemanja koji je u šoku gledao ispadanje Srbije od Finske, a šampionat završavaju Dejana i Grujica.

Osim što ste čitali o košarkaškim temama i utiscima navijača posle utakmica, doneli su vam i zanimljive reportaže:

BBC novinari iz Letonije
BBC
BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić (pomagao iz Beograda)

Grupna faza Evropskog prvenstva u košarci bila je organizovana u četiri zemlje, a od osmine finala do finala sve ekipe igraju u Letoniji.

Takmičenje je počelo 27. avgusta, a završava se 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igrali su se u letonskoj Rigi, domaćin takmičenja u B grupi bio je finski Tampere, C grupe kiparski Limasol, a dueli D grupe igrali su se u poljskim Katovicama.

  • Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
  • Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
  • Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Iz svake grupe prošle su po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi su se ukrstile grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Donosimo vam raspored i rezultate svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

Polufinalne utakmice

- petak, 12. septembar -

  • Finska - Nemačka 98:86
  • Grčka - Turska 68:94

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

Rezultati četvrtfinala

- utorak, 9. septembar:

  • Turska - Poljska 91:77
  • Litvanija - Grčka 76:87

- sreda, 10. septembar:

  • Finska - Gruzija 93:79
  • Nemačka - Slovenija 99:91

Rezultati osmine finala

- subota, 6. septembar -

  • Turska - Švedska 85:79
  • Nemačka - Portugal 85:58
  • Litvanija - Letonija 88:79
  • Srbija - Finska 86:92

- nedelja, 7. septembar:

  • Poljska - BiH 80:72
  • Francuska - Gruzija 70:80
  • Italija - Slovenija 77:84
  • Grčka - Izrael 84:79

Pogledajte video: 'Poslednji ples' Stefana Jovića

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Češka - Portugal 50:62
  • Letonija - Turska 73:93
  • Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Turska - Češka 92:78
  • Estonija - Letonija 70:72
  • Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Češka - Estonija 75:89
  • Letonija - Srbija 80:84
  • Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Estonija - Turska 64:84
  • Portugal - Letonija 62:78
  • Srbija - Češka 82:60

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Estonija - Portugal 65:68
  • Češka - Letonija 75:109
  • Turska - Srbija 95:90

TABELA GRUPE A: Turska 5-0, Srbija 4-1, Letonija 3-2, Portugal 2-3, Estonija 2-3, Češka 0-5.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igrale su se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Velika Britanija - Litvanija 70:94
  • Crna Gora - Nemačka 76:106
  • Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Nemačka - Švedska 105:83
  • Litvanija - Crna Gora 94:67
  • Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Litvanija - Nemačka 88:107
  • Velika Britanija - Švedska 59:78
  • Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Švedska - Crna Gora 81:87
  • Nemačka - Velika Britanija 120:57
  • Finska - Litvanija 78:81

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Crna Gora - Velika Britanija 83:89
  • Litvanija - Švedska 74:71
  • Finska - Nemačka 61:91

TABELA GRUPE B: Nemačka 5-0, Litvanija 4-1, Finska 3-2, Švedska 1-4, Crna Gora 1-4, Velika Britanija 1-4.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igrane su u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Gruzija - Španija 83:69
  • BiH - Kipar 91:64
  • Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Italija - Gruzija 78:62
  • Kipar - Grčka 69:96
  • Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Gruzija - Grčka 53:94
  • Španija - Kipar 91:47
  • BiH - Italija 79:96

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Grčka - BiH 77:80
  • Kipar - Gruzija 61:93
  • Italija - Španija 67:63

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • BiH - Gruzija 84:76
  • Italija - Kipar 89:54
  • Španija - Grčka 86:90

TABELA GRUPE C: Grčka 4-1, Italija 4-1, BiH 3-2, Gruzija 2-3, Španija 2-3, Kipar 0-5.

Pogledajte video: Sve što treba da znate o zvaničnoj lopti Evrobasketa

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D bile su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Izrael - Island 83:71
  • Belgija - Francuska 64:92
  • Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Island - Belgija 64:71
  • Francuska - Slovenija 103:95
  • Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Slovenija - Belgija 86:69
  • Izrael - Francuska 82:69
  • Poljska - Island 84:75

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Belgija - Izrael 89:92
  • Island - Slovenija 79:87
  • Francuska - Poljska 83:76

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • Francuska - Island 114:74
  • Izrael - Slovenija 96:106
  • Poljska - Belgija 69:70

TABELA GRUPE D: Francuska 4-1, Poljska 3-2, Slovenija 3-2, Izrael 3-2, Belgija 2-3, Island 0-5.

Pogledajte: BBC novinari vas vode kroz Rigu

Pogledajte i ovo: Gastronomska avantura u Rigi

(BBC News, 09.14.2025)

BBC News

