Mojsilović: Ne zastrašujemo građane i ne pretimo susedima vojnom paradom

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je danas da vojska ne želi da učestvuje u političkoj areni i igrama, već da stane sa strane, odbacujući kritike da se vojnom paradom zastrašuju građani i preti susedima nazvavši to "manipulacijom".

"Svi bi trebali da se ujedinimo oko toga da je ono što se prikazuje u narednu subotu državno, na ponos svima. Oni koji ne vole vojsku, ima i takvih sigurno, da steknu poverenje da mogu da mirno spavaju. Dok je ovakve vojske, Srbija je bezbedna", rekao je Mojsilović za TV Prva.

Govoreći o kritikama povodom parade, on je rekao da je uveren da neki žele da time steknu političke poene, navodeći i da će vojska nadoknaditi štetu ako je bude.

On je naglasio da će "parada imati poruku za svakog - za prijatelje, saveznike radost i veselje, a za one druge verovatno bes i nervoza", jer će se videti da je VS moderna, savremena, dobro naoružana i opremljena, dodajući da će se nastaviti sa njenim jačanjem.

Na pitanje o vraćanju obaveznog vojnog roka, rekao je da se od toga nije odustalo već se sprovode intenzivne pripreme, precizirajući da je uložen značajan novac da se srede kasarne, kupuje se oprema...

On je naveo da je sledeće što bi trebalo da se uradi "upodobljavanje zakonodavne sfere sa onim što želimo - 75 dana služenja vojnog roka", za šta je potrebno da Skupština Srbije donese zakon.

(Beta, 14.09.2025)