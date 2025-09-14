Izbio haos u bekstejdžu: Ovo su nove učesnice Elite 9! Pale prve varnice, pljušte prozivke

Rijaliti program "Zadruga 9 Elite" "Elita" počeo je večeras, a na imanje u Šimanovcima će se useliti 53 takmičara.

Četiri nove takmičarke, koje će se uskoro predstaviti u studiju Elite 9, pokačile su se u bekstejdžu što su naše kamere zabeležile. - Neka jako negativna energija je prisutna od početka. One se same sa sobom svađaju, ne ja sa njima - istakla je Iva Stupar. - Ne znam o čemu priča devojka. Nismo nikakvu konverzaciju imale pre ovoga - odbrusila joj je buduća zadrugarka Anastasija. - Ja sam rekla da osećam negativnu energiju, sama se izdala, možda nisam mislila na nju.