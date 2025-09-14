„Aco Srbine“ naspram „lopovi“ i „ćaci policija“: U Zrenjaninu građani sačekali povorku skupa protiv blokada (FOTO)…

Građani koji su se odazvali pozivu Zborova građana grada Zrenjanina sačekali su ispred Gradske kuće povorku skupa protiv blokada u kojoj su pristalice vlasti.

Iz povorke skupa „Zrenjanin protiv blokada i nasilja“ čuli su se povici „Aco Srbine“, dok se s druge strane čulo „lopovi“ i „ćaci policija“. Između dve grupe ljudi stajala je policija. Nakon prolaska povorke, koja se kretala ka ulici u kojoj su prostorije SNS, odakle su i krenuli u šetnju, skup protiv blokada je završen. Građani su se zatim uputili ka zgradi Policijske uprave Zrenjanin. Više o večerašnjim protestima čitajte u Danasovom BLOGU.