Šta Frankfurter algemajne cajtung piše o odnosu Vučića sa Putinom i Konard Adenauer fondacijom?

Danas pre 1 sat  |  N1 info
Šta Frankfurter algemajne cajtung piše o odnosu Vučića sa Putinom i Konard Adenauer fondacijom?

U nemačkom listu Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), novinar Mihael Martens objavio je analizu pod naslovom „Lažni prijatelji“, u kojoj se bavi odnosom vlasti u Srbiji i Rusije, kao i saradnjom Konrad-Adenauer fondacije (KAS) sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Autorski tekst Mihaela Martensa N1 prenosi u celosti: Srpski predsednik Vučić naziva Putina saveznikom. Zato Evropska narodna partija dovodi u pitanje članstvo njegove stranke. Da li onda Konrad Adenauer fondacija sme i dalje da sarađuje s njom? Jedva da se neki evropski šef vlade u skorije vreme tako jasno izrazio o ruskom diktatoru kao Friedrih Merc. Izjava nemačkog kancelara s početka septembra, da je Vladimir Putin „možda najteži ratni zločinac našeg vremena“,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Lažni prijatelj": Frankfurter algemajne cajtung o odnosu Vučića sa Putinom i Zapadom

"Lažni prijatelj": Frankfurter algemajne cajtung o odnosu Vučića sa Putinom i Zapadom

Novi magazin pre 18 minuta
"Lažni prijatelj": Frankfurter algemajne cajtung o odnosu Vučića sa Putinom i Zapadom

"Lažni prijatelj": Frankfurter algemajne cajtung o odnosu Vučića sa Putinom i Zapadom

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSNSRusijaNemačkaNarodna partija

Svet, najnovije vesti »

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Marko Rubio stigao u Izrael: Tema razgovora – Gaza i napad na lidere Hamasa u Kataru

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Marko Rubio stigao u Izrael: Tema razgovora – Gaza i napad na lidere Hamasa u Kataru

Euronews pre 3 minuta
VIDEO Voditelj šokirao izjavom o beskućnicima: “Dajte im smrtonosnu injekciju, samo ih ubijte”

VIDEO Voditelj šokirao izjavom o beskućnicima: “Dajte im smrtonosnu injekciju, samo ih ubijte”

Nova pre 8 minuta
Bivši profesor novinarstva na Pristonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Bivši profesor novinarstva na Pristonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Danas pre 13 minuta
„Provokacija Rusije“: Bivši češki predsednik o upadu ruskih dronova u Češku

„Provokacija Rusije“: Bivši češki predsednik o upadu ruskih dronova u Češku

Danas pre 8 minuta
Zašto je i dalje malo verovatno da će Kina i Rusija izgraditi gasovod Snaga Sibira 2?

Zašto je i dalje malo verovatno da će Kina i Rusija izgraditi gasovod Snaga Sibira 2?

Slobodna Evropa pre 3 minuta