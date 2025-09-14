Šta Frankfurter algemajne cajtung piše o odnosu Vučića sa Putinom i Konard Adenauer fondacijom?

U nemačkom listu Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), novinar Mihael Martens objavio je analizu pod naslovom „Lažni prijatelji“, u kojoj se bavi odnosom vlasti u Srbiji i Rusije, kao i saradnjom Konrad-Adenauer fondacije (KAS) sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Autorski tekst Mihaela Martensa N1 prenosi u celosti: Srpski predsednik Vučić naziva Putina saveznikom. Zato Evropska narodna partija dovodi u pitanje članstvo njegove stranke. Da li onda Konrad Adenauer fondacija sme i dalje da sarađuje s njom? Jedva da se neki evropski šef vlade u skorije vreme tako jasno izrazio o ruskom diktatoru kao Friedrih Merc. Izjava nemačkog kancelara s početka septembra, da je Vladimir Putin „možda najteži ratni zločinac našeg vremena“,