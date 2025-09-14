(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Pripreme za Vojnu paradu uveliko su u toku, a do tada su Beograđani suočeni sa gužvama u saobraćaju i zatvorenim ulicama.

Primetne su i promene na asfaltu zbog prolaska vojnih vozila ulicama Novog Beograda. Ekipa N1 zabeležila je u Bulevaru Muhaila Pupuna gde su prolazili tenkovi proteklih dana, oštećenja na kolovozu. Šare od vojnih vozila ostale su i u ulicama Antifašističke borbe i Trešnjinog cveta kuda se takođe kretala vojna kolona. Pripreme za Vojnu paradu uslovile su i promene u saobraćaju, pa je intenzitet saobraćaja na ulicama visok za nedeljno jutro, izvestila je reporterka