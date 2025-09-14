(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Danas pre 18 minuta  |  Jelena Diković
(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Pripreme za Vojnu paradu uveliko su u toku, a do tada su Beograđani suočeni sa gužvama u saobraćaju i zatvorenim ulicama.

Primetne su i promene na asfaltu zbog prolaska vojnih vozila ulicama Novog Beograda. Ekipa N1 zabeležila je u Bulevaru Muhaila Pupuna gde su prolazili tenkovi proteklih dana, oštećenja na kolovozu. Šare od vojnih vozila ostale su i u ulicama Antifašističke borbe i Trešnjinog cveta kuda se takođe kretala vojna kolona. Pripreme za Vojnu paradu uslovile su i promene u saobraćaju, pa je intenzitet saobraćaja na ulicama visok za nedeljno jutro, izvestila je reporterka
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

N1 Info pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zatvorene ulice

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Danas pre 18 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 3 minuta
Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Blic pre 18 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 3 minuta
Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Danas pre 8 minuta