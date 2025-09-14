Vučić na Banjici već prebrojao koliko je ljudi na skupovima

Danas pre 10 minuta  |  Beta
Vučić na Banjici već prebrojao koliko je ljudi na skupovima
Skupu protiv blokada koji je organizovan na Banjici pridružio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je kazao da su procene policije da je okupljeno oko 12.500 ljudi na tom skupu, dok je prisutnih na skupu zborova građana oko 60. „Ja nikada ne preterujem, ja preterujem kada su njihovi brojevi u pitanju, a kada su naši brojevi ja uvek smanjujem, šta imate od toga što sebe lažete“, kazao je Vučić. Pristalicama Srpske napredne stranke (SNS) kod Trošarine su se
„Aco Srbine“ naspram „lopovi“ i „ćaci policija“: U Zrenjaninu građani sačekali povorku skupa protiv blokada (FOTO)

