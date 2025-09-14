Očekuje nas nestabilno vreme Spremite se za pljuskove, grmljavinu i jak olujni vetar

Dnevnik pre 32 minuta
Očekuje nas nestabilno vreme Spremite se za pljuskove, grmljavinu i jak olujni vetar

Danas će na teritoriji Srbije biti nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ ističe da će za konkretne lokacije biti izdata hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Prema prognozi RHMZ, prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na celu Srbiju. Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Danas nas očekuje promena vremena - naobljačenje, kiša, pa i pljuskovi

Danas nas očekuje promena vremena - naobljačenje, kiša, pa i pljuskovi

N1 Info pre 47 minuta
Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

RTV pre 37 minuta
U Sremskoj Mitrovici danas moguće nevreme

U Sremskoj Mitrovici danas moguće nevreme

Ozon pre 2 minuta
Stiže prava oluja u Srbiju, temperatura će za nekoliko sati pasti za 10 stepeni: Ovi delovi zemlje na udaru

Stiže prava oluja u Srbiju, temperatura će za nekoliko sati pasti za 10 stepeni: Ovi delovi zemlje na udaru

Mondo pre 27 minuta
Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

Euronews pre 2 minuta
Izdato upozorenje zbog nevremena: Nepogode danas prvo zahvataju ove delove Srbije, meteorolozi pominju i prvi mraz

Izdato upozorenje zbog nevremena: Nepogode danas prvo zahvataju ove delove Srbije, meteorolozi pominju i prvi mraz

Nova pre 17 minuta
(Radarski snimci) jako nevreme počinje tačno u ovo vreme! Evo kako će se olujni oblak kretati preko Srbije, iz sata u sat i…

(Radarski snimci) jako nevreme počinje tačno u ovo vreme! Evo kako će se olujni oblak kretati preko Srbije, iz sata u sat i šta nam sve donosi

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Danas nas očekuje promena vremena - naobljačenje, kiša, pa i pljuskovi

Danas nas očekuje promena vremena - naobljačenje, kiša, pa i pljuskovi

N1 Info pre 47 minuta
Na današnji dan, 14. septembar

Na današnji dan, 14. septembar

N1 Info pre 42 minuta
Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

Danas nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim olujnim vetrom

RTV pre 37 minuta
Alimentacioni fond – kako novac stiže do dece

Alimentacioni fond – kako novac stiže do dece

RTV pre 2 minuta
Škripi vam koleno? Evo šta to znači i kada treba posetiti lekara

Škripi vam koleno? Evo šta to znači i kada treba posetiti lekara

Danas pre 37 minuta