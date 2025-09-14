Očekuje nas nestabilno vreme Spremite se za pljuskove, grmljavinu i jak olujni vetar

Danas će na teritoriji Srbije biti nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ ističe da će za konkretne lokacije biti izdata hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Prema prognozi RHMZ, prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na celu Srbiju. Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U