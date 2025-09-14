(Poluvreme) Turci bliži zlatu: Nemci nemaju rešenje za Šenguna i Larkina!

Velika borba će se voditi tek u drugom delu meča Turska i Nemačka u Rigi večeras igraju finale Evropskog prvenstva u košarci, a rezultat na poluvremenu je 46:40 za turski nacionalni tim.

Izvanredan ulazak u meč je imala reprezentacija Turske, prva tri šuta za tri poena su ušla i prednost je odjednom bila 13:2 za tim Ergina Atmana. Veoma brzo usledio je odgovor Nemaca. Na krilima Bonge i i Vagnera uspevaju ne samo da sustignu rivala nego i da stignu do prednosti do kraja prve deonice. Cedi Osman is criminally underrated. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sbvUm1WXSo — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025 Uprkos time što su preko