Aleksandra Babejić otkrila jezive detalje o kristininom krugu prijatelja: Nju privlače žene….

Kurir pre 2 sata
Aleksandra Babejić otkrila jezive detalje o kristininom krugu prijatelja: Nju privlače žene….

Aleksandra Babejić koja je dospela u centru skandala zajedno sa Kristijanom Golubovićem i Kristinom Spalević, pre početka " Elite 9" otkrila je pikanterije o Kristininoi drugarici, Mini Vrbaški.

Babejićka je šokirala sve kada je otkrila da je Mina tokom hodočaća bila mortus pijana i da o tome svedoče snimci, takođe je otkrila da je Kristinina bliska drugarica lezbejka. Kristina je za Kurir priznala da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije. - Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Au! Aleksandra Babejić se naoštrila pred ulazak u Elitu 9 "Imam snimke Mine Vrbaški sa hodočašća" - Spomenula Kristinu…

Au! Aleksandra Babejić se naoštrila pred ulazak u Elitu 9 "Imam snimke Mine Vrbaški sa hodočašća" - Spomenula Kristinu Spalević: "Znam dosta o njoj"

Blic pre 4 sati
"Imam njen snimak" Skandalozna učesnica Elite zapretila Mini Vrbaški: "Otkriću sve o njoj"

"Imam njen snimak" Skandalozna učesnica Elite zapretila Mini Vrbaški: "Otkriću sve o njoj"

Alo pre 3 sata
Aleksandra Babejić preti snimkom Mini Vrbaški, pomenula je i Kristinu: "Kristijan mi je skrenuo pažnju..."

Aleksandra Babejić preti snimkom Mini Vrbaški, pomenula je i Kristinu: "Kristijan mi je skrenuo pažnju..."

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kristijan GolubovićELITAelita 9

Zabava, najnovije vesti »

Život nenada marinkovića gastoza nalik filmu: Sve o prvom jutjuberu kome je slava skoro došla glave, a ovako se ponovo vinuo u…

Život nenada marinkovića gastoza nalik filmu: Sve o prvom jutjuberu kome je slava skoro došla glave, a ovako se ponovo vinuo u zvezde (foto)

Kurir pre 0 minuta
Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku -…

Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku - ovo su njeni uslovi

Blic pre 15 minuta
(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

Blic pre 15 minuta
Janjuš sa kombijem punim stvari stigao u šimanovce: Sedi, teško se kreće nakon operacije: Spomenuo i pomirenje sa Majom…

Janjuš sa kombijem punim stvari stigao u šimanovce: Sedi, teško se kreće nakon operacije: Spomenuo i pomirenje sa Majom Marinković

Blic pre 15 minuta
"Slobodo, tu smo": I danas protest u Novom Sadu

"Slobodo, tu smo": I danas protest u Novom Sadu

Radio 021 pre 10 minuta