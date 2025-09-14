Blagojević posle petarde u Subotici: Mnogo stvari nas zabrinjava...

Kurir pre 26 minuta
Blagojević posle petarde u Subotici: Mnogo stvari nas zabrinjava...

Fudbaleri Partizana savladali su Spartak u Subotici rezultatom 2:5 u utakmici 8. kola Superlige Srbije.

Strelci za Partizan bili su Simić u 21, Milošević 37, Jurčević u 64, Vukotić u 70, i Kostić u 89. minutu. Golove za Spartak posttigli su Tomović u 68. minutu iz penala i Osei u 77. minutu. Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-beli Srđan Blagojević "Dali smo pet golova, što nije lako protiv koga god da igrate. Potreban je trud i kvalitet da bi se to uradilo. U isto vreme, svestan sam nedostataka u igri koje smo pokazali u delovima igre koji su pripali
