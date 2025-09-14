Partizan slavio posle goleade u Subotici, crno-beli preuzeli prvi mesto – barem na kratko

Nova pre 27 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Partizan slavio posle goleade u Subotici, crno-beli preuzeli prvi mesto – barem na kratko

Fudbaleri Partizana pobedili su Spartak na gostovanju sa 5:2 u osmom kolu Superlige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu, kada je slobodan udarac izveo Milan Vukotić, a najviši u skoku bio je Nikola Simić – za svoj prvi gol u crno-belom dresu. Do kraja prvog poluvremena u strelce se upisao i Jovan Milošević, u 37. minutu. On je iskoristio asistenciju Marija Jurčevića, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Spartaka Danijela Kolarića. Treći gol Partizana viđen je u 64. minutu, kada je loptu u protivničku mrežu „zakucao“ Jurčević, da bi u 68. minutu
Ključne reči

FudbalPartizanSuboticaSuperligaNikola Simić

