RHMZ upozorava na jake pljuskove, grad i olujni vetar širom Srbije uz najavu osveženja krajem septembra

Nevreme sa obilnim padavinama, grmljavinom i gradom danas u Srbiji, uz prognozu osveženja i stabilizacije od kraja septembra.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) i danas je izdao upozorenja na vremenske nepogode za celu Srbiju, sa najavom da će nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti izraženije posle podne. Moguća je pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa. Hitna upozorenja za pojedine lokacije biće izdavana sat do dva unapred. Blic N1 Info Nova

Prognoza predviđa da će naoblačenje sa severozapada zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve ujutro i pre podne, a do kraja dana proširiće se na ostale delove Srbije. Vetar u košavskom području biće umeren i jak jugoistočni, a kasnije će slabiti i skretati na severozapadni. Mondo Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuju se pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva, uz savete za oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama zbog biometeorološke situacije. Temperatura će se kretati od oko 13 do 30 stepeni, u zavisnosti od regiona. Radio 021 Nova Moj Novi Sad

Prema meteorologu Marku Čubrilu, nakon današnjeg nevremena očekuje se premeštanje frontalne zone i sekundarnog ciklona, nakon čega će kratkoročno ojačati anticiklon. U utorak uveče i noć ka sredi stiže još jedno premeštanje hladnog fronta sa prolaznom kišom i osveženjem. Posle 19. septembra predviđa se period sa vrlo svežim noćima, ali sunčanim i relativno toplim danima, dok je promena sinoptike izgledna oko 22. septembra. Mondo