Bolan šamar za Srbiju i težak poraz od autsajdera – debakl „orlova“ na početku Svetskog prvenstva

Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Češke u prvom meču H grupe Svetskog prvenstva na Filipinima rezultatom 3:0, po setovima 25:22, 25:23, 25:20.

Srbija je u meč ušla kao favorit, ali je od samog početka bilo jasno da nešto ozbiljno ne funkcioniše. Izabranici Georgea Krecua igrali su katastrofalno u odbrani dok su u napadu ređali grešku za greškom. Poveli su Česi 7:3, uspela je Srbija da priđe, ali ne i da preokrene, pa su Česi čuvali plus – 14:11, 17:14, a poslednji nalet Srbije, koa je uspela da priđe na 19:18, odbijen je uz trivezana poena, pa su Česi lako došli do 25:22. U drugom setu ključni trenutak