Brazil opravdao ulogu favorita - Kina protiv Srbije za "biti ili ne biti"

B92 pre 2 sata
Odbojkaška reprezentacija Brazila savladala je Kinu sa 3:1 u setovima (19:25, 25:23, 25:22, 25:21) i tako potvrdila status glavnog favorita u grupi H, u kojoj se nalazi i Srbija.

Iako su Kinezi iznenadili i dobili prvi set, Brazilci su brzo podigli nivo igre i preokrenuli rezultat u svoju korist. Najistaknutiji u pobedničkom timu bio je Artur Bento sa 17 poena, dok su Alan Souza i Judson Kunja dodali po 13. Na drugoj strani, u kineskom timu najbolji je bio Peng sa 11 osvojenih poena, Liu je upisao 9, a Li i Vang po 8. U narednom kolu Brazil 16. septembra igra protiv Češke, dok Kinu istog dana očekuje duel sa Srbijom. Taj meč imaće posebnu
