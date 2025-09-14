VIDEO Spektakl u trci na 100 metara – Oblik Sevil je najbrži čovek na svetu

Nova pre 4 sati  |  Autor: Strahinja Nikolić
VIDEO Spektakl u trci na 100 metara – Oblik Sevil je najbrži čovek na svetu

Oblik Sevil je novi šampion sveta u trci na 100 metara pošto je do titule u Japanu došao vremenom 9.77.

Sve je slutilo na apsolutni spektakl trke na 100 metara na Svetskom prvenstvu u atletici u Tokiju, jer smo na startnoj liniji imali pet najboljih sprintera sveta u ovom trenutku. Akani Sibin kao treći sprinter sveta u stazi broj dva, zatim olimpijski šampion i branilac titule prvaka sveta, Noa Lajls u stazi broj četiri, Kišejn Tompson, najbolji sprinter u 2025. godini u stazi broj pet, pa Kenet Bednarek, ove godine najbolji Amerikanac i peti sprinter sveta sa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Jamajka prvi put ima vladara od Juseina Bolta: Oblik Sevil novi svetski šampion na 100 metara

Jamajka prvi put ima vladara od Juseina Bolta: Oblik Sevil novi svetski šampion na 100 metara

Mondo pre 2 sata
"Sad bih sebe išamarala": Legendarna Hrvatica u suzama, došla po medalju, a ponovila rezultat iz 2023.

"Sad bih sebe išamarala": Legendarna Hrvatica u suzama, došla po medalju, a ponovila rezultat iz 2023.

Mondo pre 2 sata
(VIDEO) Reka suza legendarne Hrvatice pred kamerom Sport kluba

(VIDEO) Reka suza legendarne Hrvatice pred kamerom Sport kluba

Sport klub pre 2 sata
Jamajčanin najbrži na 100 metara

Jamajčanin najbrži na 100 metara

Sportski žurnal pre 2 sata
Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 100 metara

Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 100 metara

Sportski žurnal pre 2 sata
Sevil osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u trci na 100 metara

Sevil osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u trci na 100 metara

Danas pre 4 sati
Dejvis-Vudhol najbolja u skoku udalj

Dejvis-Vudhol najbolja u skoku udalj

Sportski žurnal pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoJapanTokioTokijo

Sport, najnovije vesti »

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Danas pre 1 sat
Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Danas pre 20 minuta
Ovacije za šampiona: Novak umesto na finalu Evrobasketa u drugom delu Evrope (VIDEO)

Ovacije za šampiona: Novak umesto na finalu Evrobasketa u drugom delu Evrope (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Zvezda dala 7 golova pred derbi: Het-trik Kataija, strelac i novajlija Handel

Zvezda dala 7 golova pred derbi: Het-trik Kataija, strelac i novajlija Handel

Danas pre 1 sat
Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Danas pre 2 sata