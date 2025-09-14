Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 100 metara na SP u Tokiju

Američka atletičarka Melisa Džeferson-Vuden osvojila je zlatnu medalju u trci na 100 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je pobedila rezultatom 10,61 sekund. To je, ujedno i novi rekord šampionata. Jamajčanka Tina Klejton osvojila je srebro sa 10,76 sekundi, što je njen novi lični rekord. Bronzanu medalju osvojila je aktuelna olimpijska šampionka sprinterka iz Svete Lucije Žulijen Alfred rezulatom 10,84 sekundi.