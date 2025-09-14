RHMZ upozorava na nepogode, za kratak vremenski period moguće veće količine padavina

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kako se navodi u upozorenju, očekuje se nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti