Spušta se zavesa na Evrobasket – Turska i Nemačka u utakmici u kojoj smo hteli Srbiju da gledamo

Košarkaši Nemačke i Turske od 20 časova u Rigi igraju utakmicu finala Evropskog prvenstva. Direktan prenos utakmice je na našem Prvom programu, a njegov tok iz časa u čas možete pratiti na našem portalu.

Još dve utakmice ostale su do završetka Evrobasketa. Meč za bronzu od 16 časova igraju Grčka i Finska, dok je finalni duel rezervisan četiri sata kasnije za dve jedine neporažene ekipe na šampionatu. Turska će po drugi put igrati u finalu Evrobasketa. Kao domaćini su 2001. godine poraženi od Jugoslavije i ciljaju da postanu 16. tim koji će podići trofej. Nemačka sa druge strane želi da postane ekipa koja će objediniti titule svetskog i kontinentalnog prvaka. Put