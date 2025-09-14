Hrvat skinuo Mesiju "panenku", Šarlot razbio Inter Majami, Tomas Miler kao vino!

Lionel Mesi se nije proslavio noćas, promašio je penal, golman Kristijan Kalina je ostao na liniji i uhvatio njegovu "panenku", nakon čega je Šarlot razbio Inter Majami rezultatom 3:0.

Sve je počelo upravo od tog penala u 32. minutu, kada je Argentinac odlučio da bocne loptu, hrvatski golman je ostao i prozreo njegovu nameru. Nakon toga, na scenu je stupio Izraelac Idan Toklomati, koji je postigao het-trik. On je Mesijev promašaj kaznio posle samo dva minuta, kada je postigao svoj prvi gol. U 47. minutu Izraelac je pogodio za 2:0, da bi u finišu iz penala potvrdio pobedu Šarlota. Inter Majami je tako upisao šesti poraz ove serzone i sada je osmi