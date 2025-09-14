Hrvat skinuo Mesiju "panenku", Šarlot razbio Inter Majami, Tomas Miler kao vino!

Hrvat skinuo Mesiju "panenku", Šarlot razbio Inter Majami, Tomas Miler kao vino!

Lionel Mesi se nije proslavio noćas, promašio je penal, golman Kristijan Kalina je ostao na liniji i uhvatio njegovu "panenku", nakon čega je Šarlot razbio Inter Majami rezultatom 3:0.

Sve je počelo upravo od tog penala u 32. minutu, kada je Argentinac odlučio da bocne loptu, hrvatski golman je ostao i prozreo njegovu nameru. Nakon toga, na scenu je stupio Izraelac Idan Toklomati, koji je postigao het-trik. On je Mesijev promašaj kaznio posle samo dva minuta, kada je postigao svoj prvi gol. U 47. minutu Izraelac je pogodio za 2:0, da bi u finišu iz penala potvrdio pobedu Šarlota. Inter Majami je tako upisao šesti poraz ove serzone i sada je osmi
