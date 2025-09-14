Lionel Mesi se obrukao kao nikada! Hrvat obrukao fudbalsku legendu

Večernje novosti pre 1 sat
Lionel Mesi se obrukao kao nikada! Hrvat obrukao fudbalsku legendu

FUDBALERI Intera iz Majamija koje predvodi Lionel Mesi doživeli su težak poraz na gostovanju Šarlotu (3:0) u okviru MLS lige.

FOTO: Tanjug/AP Glavni tragičar na meču bio je upravo legendarni Argentinac kome je hrvatrski golman Kristijan Kahlina zaustavio "panenku" na startu meča. MESSI WORLD CLASS PANENKA 🤯 pic.twitter.com/9yppFlPJS9 — Hater Central (@TheHateCentral) September 14, 2025 Mesi je imao priliku da postigne gol u 32. minutu, pri rezultatu 0:0, ali je Kahlina pročitao njegovu nameru. Umesto da "padne", hrvatski golman ostao je na sredini, loptu lagano odbio uvis i zatim uhvatio
