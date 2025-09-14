Danas izmene u javnom prevozu zbog „Zemunskog polumaratona“

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja sportske manifestacije „4. Zemunski polumaraton“, koja je na programu danas, biti izmenjen javni prevoz u tom delu grada.

Navode da će u periodu od 8 do 14 časova važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza. Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije tako što će vozila sa linije 15 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla,