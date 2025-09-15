Đukanović (SNS): Bio bih ponosan da me totalitaristi stave na spisak za lustraciju
"Iskren da budem, bio bi me stid da me takvi totalitaristi ne progone", napisao je Đukanović u autorskom tekstu za današnje izdanje lista Politika.
On je istakao da "građani moraju svesni da budu da je zaista nastupila takozvana nova realnost u politici, a to jeste ubijanje političkog protivnika i da se atentat podrazumeva kod tih ljudi kao legitimno sredstvo političke bore".
"Znam da će se ponovo javiti raznorazni koji će mi prigovoriti da preterujem, no za njih sam preterivao i kada su donošene ustavne promene, za njih sam preterivao i kada sam govorio kolika je opasnost od pojave anarhista i radikalnih levičara", ukazao je Đukanović.
"Za njih sam preterivao i kada sam govorio da ti ljudi ne žele izbore, već im je revolucija smisao postojanja", napisao je Đukanović.
(Beta, 15.09.2025)