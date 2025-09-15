Ujedinjena opozicija Kragujevca traži od lokalne vlasti da raspiše izbore za savete mesne zajednice

Beta pre 28 minuta

  Ujedinjena opozicija (UO) Kragujevca zatražila je od predsednika Skupštine grada Kragujevca Ivice Momčilovića da odmah raspiše izbore za savete mesnih zajednica, ukazujući da to nije učinio do  11. septembra, koji je bio krajnji rok i podseća da mandat članovima tih organa ističe 10. oktobra.

"Kao predsednik Skupštine grada Kragujevca dužni ste da raspišete izbore 30 dana pre isteka njihovih mandata, na osnovu Odluke o mesnoj samoupravi, do 11. septembra 2025", navedeno je u obraćanju.

Udružena opozicija je ocenila da su time građanima Kragujevca uskraćena ustavna prava, kao i prava na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi kojima se jasno propisuje da građani neposredno učestvuju u odlučivanju kroz mesnu samoupravu i da se organ mesne zajednice bira neposredno.

"Prekršili ste i navedenu Odluku o mesnoj samoupravi Grada Kragujevca, kao i Poslovnik i Statut grada Kragujevca koji precizno obavezuju predsednika Skupštine grada da raspiše izbore u roku, a izbegavanje ove obaveze predstavlja grubo kršenje zakona”, ocenila je Ujedinjena opozicija.

(Beta, 15.09.2025)

