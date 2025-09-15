Ujedinjena opozicija Kragujevca traži od lokalne vlasti da raspiše izbore za savete mesne zajednice
"Kao predsednik Skupštine grada Kragujevca dužni ste da raspišete izbore 30 dana pre isteka njihovih mandata, na osnovu Odluke o mesnoj samoupravi, do 11. septembra 2025", navedeno je u obraćanju.
Udružena opozicija je ocenila da su time građanima Kragujevca uskraćena ustavna prava, kao i prava na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi kojima se jasno propisuje da građani neposredno učestvuju u odlučivanju kroz mesnu samoupravu i da se organ mesne zajednice bira neposredno.
"Prekršili ste i navedenu Odluku o mesnoj samoupravi Grada Kragujevca, kao i Poslovnik i Statut grada Kragujevca koji precizno obavezuju predsednika Skupštine grada da raspiše izbore u roku, a izbegavanje ove obaveze predstavlja grubo kršenje zakona”, ocenila je Ujedinjena opozicija.
(Beta, 15.09.2025)