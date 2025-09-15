Vučić u Japanu, čestitao građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u višednevnoj poseti Japanu, čestitao je jutros građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave.

Danas sa ponosom "obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku. Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno", napisao je Vučić na Instagramu.

Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze, dodao je predsednik Srbije.

Vučić, koji je u Osaki započeo višednevnu posetu Japanu, naveo je da će Dan jedinstva obeležiti na "veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Itoom Jošimotom".

Predsednik Srbije je novinarima rekao da će tokom dana imati prve razgovore sa japanskim kompanijama, a sutra u Tokiju će biti prijem kod japanskog cara Naruhita.

Prema njegovim rečima, u političkom smislu "verovatno najznačajniji razgovor će biti sa japanskim premijerom Šigeruom Išibom".

Kako je ranije saopšteno, posetu Japanu Vučić će završiti u sredu učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Srbije za predstavnike velikih japanskih kompanija.