Vučić u Japanu, čestitao građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave
Danas sa ponosom "obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku. Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno", napisao je Vučić na Instagramu.
Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze, dodao je predsednik Srbije.
Vučić, koji je u Osaki započeo višednevnu posetu Japanu, naveo je da će Dan jedinstva obeležiti na "veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Itoom Jošimotom".
Predsednik Srbije je novinarima rekao da će tokom dana imati prve razgovore sa japanskim kompanijama, a sutra u Tokiju će biti prijem kod japanskog cara Naruhita.
Prema njegovim rečima, u političkom smislu "verovatno najznačajniji razgovor će biti sa japanskim premijerom Šigeruom Išibom".
Kako je ranije saopšteno, posetu Japanu Vučić će završiti u sredu učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Srbije za predstavnike velikih japanskih kompanija.
(Beta, 15.09.2025)