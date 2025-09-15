Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

U Srbiji, kao i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Vučić: Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da danas sa ponosom obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji nas podseća na ono što nas povezuje. "Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje - jedinstvo, slobodu i našu trobojku. Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno", naveo je Vučić čestitajući građanima
