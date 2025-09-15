"Hiljade ljudi oko nas, nigde ovo na svetu nisam video": Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: "Srbija most između Istoka i Zapada"

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas na zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u Osaki da je Srbija most između Istoka i Zapada, baš kao što i paviljon naše zemlje u Osaki, sa temom "Društvo igre", predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EKSPO 2025 Osaka i EKSPO 2027 Beograd.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na EKSPO 2025 u Osaki. Upravo danas, 15. septembra, u Srbiji obeležavamo naš veliki državni praznik - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ta simbolika naš boravak ovde u Osaki čini još značajnijim", rekao je Vučić. Vučić je izjavio da je paviljon Srbije na izložbi Ekspo u Osaki do sada posetilo 880.000 ljudi i istakao da je to neverovatan rezultat i za oko