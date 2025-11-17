Ispalili rafale na srpske vojnike, pa se dali u beg: Kurir uživo iz Kosovske Mitrovice o napadu na Debelu glavu! Ovo je prvi put da se KFOR nije odmah oglasio

Kurir pre 15 minuta
Ispalili rafale na srpske vojnike, pa se dali u beg: Kurir uživo iz Kosovske Mitrovice o napadu na Debelu glavu! Ovo je prvi…

Grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije u reonu baze Debela Glava na Kosovu i Metohiji.

Prema dostupnim informacijama, oni su u podnožju Brda Šopi ispalili 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije, nakon čega su sa šest džipova pobegli u pravcu Kosova i Metohije. Novinar Darko Mirković doneo je najnovije informacije sa Kosova i Metohije o ovom napadu: - Juče je u reonu baze "Debela Glava", u zoni kopnene bezbednosti došlo do napada. Radi se o teritoriji opštine Bujanova, selo Zebince, ispaljeno je nekoliko hitaca. Nemamo i dalje tačne informacije
NIN pre 25 minuta
Euronews pre 1 sat
Vesti online pre 2 sata
Bujanovačke pre 2 sata
Vreme pre 3 sata
Alo pre 2 sata
KosovoKFORKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaVojska Srbijealbanci

NIN pre 25 minuta
Kurir pre 15 minuta
Euronews pre 1 sat
Vesti online pre 2 sata
Bujanovačke pre 2 sata