RTS: Oružani napad na Vojsku Srbije kod Zarbinca

Bujanovac, 17. novembar 2025. – Maskirani napadači pucali su na pripadnike Vojske Srbije kod baze “Debela glava” koja se nalazi u ataru sela Zarbonce u bujanovačkoj opštini.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS, “maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije” i na njih ispalila 15 hitaca u nedelju oko 15 sati. Tom prilikom ranjen je pas koji je bio u pratnji vojnika. Ova baza nalazi se u Kopnenoj zoni bezbednosti. Na sajtu Ministarstva odbrane nema informacija o ovom događaju. Posle pucnjave napadači su se u 6 džipova povukli u pravcu KiM.