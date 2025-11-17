RTS: Oružani napad na Vojsku Srbije kod Zarbinca

Bujanovačke pre 1 sat
RTS: Oružani napad na Vojsku Srbije kod Zarbinca

Bujanovac, 17. novembar 2025. – Maskirani napadači pucali su na pripadnike Vojske Srbije kod baze “Debela glava” koja se nalazi u ataru sela Zarbonce u bujanovačkoj opštini.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS, “maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije” i na njih ispalila 15 hitaca u nedelju oko 15 sati. Tom prilikom ranjen je pas koji je bio u pratnji vojnika. Ova baza nalazi se u Kopnenoj zoni bezbednosti. Na sajtu Ministarstva odbrane nema informacija o ovom događaju. Posle pucnjave napadači su se u 6 džipova povukli u pravcu KiM.
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

NIN pre 18 minuta
Mediji: Albanci pucali na pripadnike Vojske Srbije

Mediji: Albanci pucali na pripadnike Vojske Srbije

Vesti online pre 1 sat
RTS: Maskirani Albanci zapucali na pripadnike Vojske Srbije

RTS: Maskirani Albanci zapucali na pripadnike Vojske Srbije

Vreme pre 1 sat
15 Hitaca na vojsku Srbije! Albanci u maskirnim uniformama otvorili vatru, pogođen pas!

15 Hitaca na vojsku Srbije! Albanci u maskirnim uniformama otvorili vatru, pogođen pas!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBujanovacVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Dejan Kulja (SRCE): „Osnovni razlog neuspeha u sportu je politizacija i kriminalizacija klubova“

Dejan Kulja (SRCE): „Osnovni razlog neuspeha u sportu je politizacija i kriminalizacija klubova“

Serbian News Media pre 3 minuta
Trump poziva republikance da odobre objavljivanje dokumenata o Epsteinu

Trump poziva republikance da odobre objavljivanje dokumenata o Epsteinu

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Olenik: Zloupotreba to što se Antonijević bavi politikom tajno, iza maske nezavisnog pravnika

Olenik: Zloupotreba to što se Antonijević bavi politikom tajno, iza maske nezavisnog pravnika

N1 Info pre 42 minuta
Marš sa Drine: Ono što Rio Tinto naziva pauzom, mi nazivamo taktikom

Marš sa Drine: Ono što Rio Tinto naziva pauzom, mi nazivamo taktikom

N1 Info pre 37 minuta
„Marš sa Drine“: Najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija

„Marš sa Drine“: Najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija

Nedeljnik pre 28 minuta